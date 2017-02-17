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Уик-энд всех звезд НБА. Матч восходящих звезд. 36 очков Джамала Мюррэя помогли Сборной мира выиграть у Сборной США
18.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Новом Орлеане стартовал Уик-энд всех звезд-2017. В Матче восходящих звезд Сборная США уступила Сборной мира со счетом 141:150.
Самым ценным игроком встречи назван защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, набравший 36 очков и 11 передач.
НБА
Уик-энд всех звезд-2017
Новый Орлеан
Матч восходящих звезд
Сборная США – Сборная мира – 141:150 (66:77, 75:73)
СБОРНАЯ США: Камински (33), Таунс (24 + 11 подборов), Симмонс (19), Букер (17 + 6 передач), Тернер, Расселл (оба – 12), Окафор (10), Крисс (7), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач).
СБОРНАЯ МИРА: Мюррэй (36 + 11 передач), Хилд (28 + 6 подборов), Порзингис (24 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Сабонис (10), Лайлс (7), Абринес (3), Эрнангомес (2 + 6 подборов).
18 февраля. 5.00
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Уик-энд всех звезд НБА. Матч восходящих звезд. 36 очков Джамала Мюррэя помогли Сборной мира выиграть у Сборной США
Сегодня в Новом Орлеане стартовал Уик-энд всех звезд-2017.
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