﻿ Уик-энд всех звезд НБА. Матч восходящих звезд. 36 очков Джамала Мюррэя помогли Сборной мира выиграть у Сборной США. 21.by
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Уик-энд всех звезд НБА. Матч восходящих звезд. 36 очков Джамала Мюррэя помогли Сборной мира выиграть у Сборной США

18.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Новом Орлеане стартовал Уик-энд всех звезд-2017. В Матче восходящих звезд Сборная США уступила Сборной мира со счетом 141:150.

Самым ценным игроком встречи назван защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, набравший 36 очков и 11 передач.

НБА

Уик-энд всех звезд-2017

Новый Орлеан

Матч восходящих звезд

Сборная США – Сборная мира – 141:150 (66:77, 75:73)

СБОРНАЯ США: Камински (33), Таунс (24 + 11 подборов), Симмонс (19), Букер (17 + 6 передач), Тернер, Расселл (оба – 12), Окафор (10), Крисс (7), Ингрэм (4), Брогдон (3 + 5 передач).

СБОРНАЯ МИРА: Мюррэй (36 + 11 передач), Хилд (28 + 6 подборов), Порзингис (24 + 10 подборов), Шарич (17 + 5 подборов), Йокич (12 + 11 подборов + 8 передач), Экзам (11), Сабонис (10), Лайлс (7), Абринес (3), Эрнангомес (2 + 6 подборов).

18 февраля. 5.00

 

 
 
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