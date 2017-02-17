﻿ ЧМ-2017. Эстафета. Чепелин, Воробей, Абашев и Бочарников выступят в гонке. 21.by
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ЧМ-2017. Эстафета. Чепелин, Воробей, Абашев и Бочарников выступят в гонке

18.02.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская эстафета. 

 

Дата проведения
18 февраля, 16.45
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Беларусь (№17): Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев, Сергей Бочарников.

Германия (№1): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

Россия (№2): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Норвегия (№3): Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Украина (№4): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

Франция (№5): Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер.

Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

 

 
 
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Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская эстафета.

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