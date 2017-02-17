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Лига чемпионов. БГК встречается с «Загребом»
18.02.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа B
БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия
18 февраля, 19.30
Прямая трансляция: «Беларусь 5».
Положение команд: Вардар – 14 (10), Виве – 14 очков (10 матчей), Пик – 13 (10), Рейн Некар – 13 (10), БГК им Мешкова – 11 (10), Кристианстад – 6 (10), Целе – 5 (10), Загреб – 4 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Лига чемпионов Группа B БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия 18 февраля, 19.30 Прямая трансляция: «Беларусь 5».
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