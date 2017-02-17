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Алексей Торбин: «Юность» в КХЛ? Для начала нам надо выиграть Лигу чемпионов»
18.02.2017 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин обозначил, когда клуб сможет попасть в КХЛ.
«Юность» в КХЛ? Для начала нам надо выиграть хоккейную Лигу чемпионов. В этом сезоне немножко не повезло — при жеребьевке в первом раунде плей-офф попали на «Фрелунду». У нас есть все возможности для того, чтобы двигаться дальше», – цитирует Торбина официальный сайт «Юности».
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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин обозначил, когда клуб сможет попасть в КХЛ.
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