Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин обозначил, когда клуб сможет попасть в КХЛ.

«Юность» в КХЛ? Для начала нам надо выиграть хоккейную Лигу чемпионов. В этом сезоне немножко не повезло — при жеребьевке в первом раунде плей-офф попали на «Фрелунду». У нас есть все возможности для того, чтобы двигаться дальше», – цитирует Торбина официальный сайт «Юности».