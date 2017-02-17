Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал о процедуре регистрации СМИ и объяснил, зачем это необходимо.

«Чтобы все понимали: создание канала – это не просто пришли в студию и нажали кнопочку и все само по себе заработало. Но на сегодняшний день уже есть четкое понимание, что мы будем делать, как мы планируем это делать. Сейчас идет очень важный момент – закупка оборудования. Тут надо предусмотреть все нюансы, потому что это очень дорогая вещь, чтобы потом на стадии реализации проекта так: «Ой, а что это мы купили? Мы на этом работать не можем». Буквально сегодня утром у меня было совещание среди наших технических служб. И там мы уже окончательно прорабатывали этот вопрос: Что мы покупаем, как мы покупаем, как мы планируем это все реализовывать.

Мы столкнемся с очень серьезными проблемами. И технического плана, и организационного. Но мы постепенно и поступательно к этому двигаемся. Ну и самый важный момент – это процесс регистрации СМИ. На сегодняшний день существует канал «Сетанта», «Сетанта Спорт плюс» – это каналы, которые идут со спутника без замены формы содержания. Вот для того, чтобы вставлять те же матчи чемпионата Беларуси по футболу – необходимо регистрировать белорусское СМИ. Этот процесс тоже займет какое-то время, – сказал Майоров в эфире «Радиус ФМ».