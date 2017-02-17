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Всеволод Майоров: «Идет такая мысль, что матчи высшей лиги должны сопровождаться комментариями на белорусском языке»

18.02.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров заявил о планах показывать матчи национального первенства на белорусском языке.

«Сейчас у нас идет такая главная мысль, что матчи белорусского чемпионата должны сопровождаться комментариями на белорусском языке. Это же определенная фишка. На «Беларусь 5», например, единицы, способные это сделать.  При отборе наших комментаторов одним из приоритетов будет умение хорошо говорить на белорусском языке. Во всяком случае, к этому надо двигаться.

Брать комментаторов с «Беларусь 5»? Наверное, будет правильно, если мы привлечем новые лица. Уверен, найдем голоса. «Сетанта» нашла из Беларуси комментаторов в Ирландию. Неужели мы на месте не сможем это сделать? Есть большое количество нормальных ребят, которые хорошо владеют как спортом, так и языком. Тут уже вопрос специфики: просто знать спорт – мало. Надо уметь его донести», – сказал Майоров.

 
 
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров заявил о планах показывать матчи национального первенства на белорусском...

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