Руководитель департамента маркетинга и коммуникации АБФФ Владимир Бережков рассказал о планах федерации по показу белорусского футбола.

«Понятно, что клубы не будут сейчас строить новые стадионы. Им это не под силу. Более того, тяжелую реакцию вызвало решение, что клубам нужно будет вложиться на постаменты для восьми камер. Даже такая не слишком затратная работа вызвала аллергию. Пришлось объяснять необходимость этого. Они отвечали, что стадионы не принадлежат клубам и не хотят вкладывать не в свою инфраструктуру. Такая вот междоусобица имело место быть. Но других стадионов у нас нет.

Облегчили клубам задачу. У нас «на мази» соглашение с «Белтелекомом» на сумму 100 тысяч долларов на прокладку оптоволокна на стадионы.

АБФФ, когда приступало к этому проекту, говорила, что затрагивается и первая лига. Больше скажу, процентов на 95, интернет-трансляции и их качество в высшей лиге охватят в новом сезоне первую лигу, вторую лигу, дублирующие составы и женский чемпионат. Скорее всего, покажем весь белорусский футбол в полном объеме в стандарте прошлогодней высшей лиги. Это такой серьезный толчок для развития футбола в глубинке, в том числе модернизация стадионов. «Белтелеком» создаст условия для трансляции по меньшей мере для 50 стадионов», – сказал Бережков.