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Серия А готова ввести видеоповторы в судействе с сентября
18.02.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итальянская федерация футбола заявила, что готова ввести видеоповторы в судействе серии А с сентября.
«Как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза окончена и одобрит использование видеоповторов, наша федерация будет готова, хоть с сентября.
Мы одними из первых в мире опробовали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», – сказал генеральный директор федерации Микеле Ува.
Предполагается, что два рефери на основании видеозаписи будут принимать решения в спорных ситуациях, например, в случаях с голами, нарушениями в штрафной и удалениями.
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Итальянская федерация футбола заявила, что готова ввести видеоповторы в судействе серии А с сентября.
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