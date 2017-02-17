Голкипер «Юности» Дмитрий Мильчаков рассказал о том, против какого соперника мечтает сыграть.

«Мечтаю сыграть против минского «Динамо». В составе «Юности». И чтобы это противостояние было в рамках КХЛ», – заявил Мильчаков.

Напомним, на протяжении нескольких сезонов Мильчаков защищал ворота минского «Динамо».