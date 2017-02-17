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Дмитрий Мильчаков: «Мечтаю сыграть против минского «Динамо». В составе «Юности» в рамках КХЛ»
18.02.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Юности» Дмитрий Мильчаков рассказал о том, против какого соперника мечтает сыграть.
«Мечтаю сыграть против минского «Динамо». В составе «Юности». И чтобы это противостояние было в рамках КХЛ», – заявил Мильчаков.
Напомним, на протяжении нескольких сезонов Мильчаков защищал ворота минского «Динамо».
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Голкипер «Юности» Дмитрий Мильчаков рассказал о том, против какого соперника мечтает сыграть.
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