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Товарищеские матчи. «Днепр» против «Гомеля», «Слуцк» – «Торпедо» Москва и другие матчи
18.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Белшина – Ислочь
18 февраля, 10.30
ЦРФСО Смоленск Россия(Д3) – Витебск
18 февраля, 11.30
Днепр – Гомель
18 февраля, 13.00
Смолевичи-СТИ – БАТЭ дубль
18 февраля, 13.00
Лида – Динамо Брест дубль
18 февраля, 14.00
Минск – Торпедо Минск
18 февраля, 14.30
Нафтан – Псков-747 Россия (Д3)
18 февраля, 14.30
Неман – Луч
18 февраля, 15.00
Динамо Брянск Россия (Д3) – Витебск
18 февраля, 15.30
Олимпия Грудзендз Польша (Д2) – Городея
18 февраля, 16.00
Слуцк – Торпедо Москва Россия (Д3)
18 февраля, 16.00
Волна – Слоним-2017
18 февраля, 18.00
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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