﻿ Товарищеские матчи. «Днепр» против «Гомеля», «Слуцк» – «Торпедо» Москва и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Днепр» против «Гомеля», «Слуцк» – «Торпедо» Москва и другие матчи

18.02.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

Белшина  – Ислочь

18 февраля, 10.30

ЦРФСО Смоленск Россия(Д3) – Витебск

18 февраля, 11.30

Днепр – Гомель

18 февраля, 13.00

Смолевичи-СТИ – БАТЭ дубль

18 февраля, 13.00

Лида – Динамо Брест дубль

18 февраля, 14.00

Минск – Торпедо Минск

18 февраля, 14.30

Нафтан – Псков-747 Россия (Д3)

18 февраля, 14.30

Неман – Луч

18 февраля, 15.00

Динамо Брянск Россия (Д3) – Витебск

18 февраля, 15.30

Олимпия Грудзендз Польша (Д2) – Городея

18 февраля, 16.00

Слуцк – Торпедо Москва Россия (Д3)

18 февраля, 16.00

Волна – Слоним-2017

18 февраля, 18.00

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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