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Дубай (WTA). Соболенко вышла в основную сетку турнира

18.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

Premier

Призовой фонд – 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Арина Соболенко (Беларусь, 142 WTA) – Александрина Найденова (Болгария, 243 WTA) – 6:2, 6:2

 
 
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Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ Premier Призовой фонд – 2 365 250 долларов Открытые корты, хард Квалификация Арина Соболенко (Беларусь, 142 WTA) – Александрина Найденова...

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