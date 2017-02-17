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Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси
18.02.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», – сказал Скрипник.
Вчера стало
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Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
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