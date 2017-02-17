Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», – сказал Скрипник.

Вчера стало известно , что Анатолий Байдачный также не станет главным тренером национальной команды. 13 февраля сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов. В январе сообщалось о том, что с АБФФ вел переговоры Валерий Карпин. Вчера стало известно , что «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций. Еще один кандидат на пост тренера сборной Беларуси Николай Писарев принял решение возглавить команду третьего дивизиона России «Олимпиец».