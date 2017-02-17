﻿ Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

18.02.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», – сказал Скрипник.

Вчера стало известно, что Анатолий Байдачный также не станет главным тренером национальной команды. 13 февраля сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов. В январе сообщалось о том, что с АБФФ вел переговоры Валерий Карпин. Вчера стало известно, что «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций. Еще один кандидат на пост тренера сборной Беларуси Николай Писарев принял решение возглавить команду третьего дивизиона России «Олимпиец».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дубай (WTA). Соболенко вышла в основную сетку турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика