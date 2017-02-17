﻿ Кубок Англии. «Хаддерсфилд» против «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси» и другие матчи. 21.by
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Кубок Англии. «Хаддерсфилд» против «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси» и другие матчи

18.02.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед», «Саттон Юнайтед» встретится с «Арсеналом».

Кубок Англии

1/8 финала

Бернли – Линкольн Сити
Дата проведения
18 февраля, 15.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Оксфорд
Дата проведения
18 февраля, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Хаддерсфилд – Манчестер Сити
Дата проведения
18 февраля, 18.00, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика
Миллуолл – Лестер
Дата проведения
18 февраля, 18.00, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика
Вулверхэмптон – Челси
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Фулхэм – Тоттенхэм
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика
Блэкберн – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 февраля, 19.15, «Ивуд Парк»
превью матча онлайн статистика
Саттон Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
20 февраля, 22.55, «The Borough Sports Ground»
превью матча онлайн статистика
 
 
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В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед»,...

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