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Кубок Англии. «Хаддерсфилд» против «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси» и другие матчи
18.02.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед», «Саттон Юнайтед» встретится с «Арсеналом».
Кубок Англии
1/8 финала
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В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед»,...
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