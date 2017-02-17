﻿ Всеволод Майоров: «Белорусский футбол нуждается в хорошей обертке. Им плохо и мало занимались». 21.by
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Всеволод Майоров: «Белорусский футбол нуждается в хорошей обертке. Им плохо и мало занимались»

18.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров сообщил, что к новому каналу уже поступают предложения от рекламодателей.

«От одной серьезной компании уже получили вопрос о том, как можно будет разместить рекламу на новом телеканале. Существуют ведь готовые продукты, а есть продукт, который еще не классный, не упакованный, но мы его хотим продать. Значит, нам надо сделать определенные шаги, чтобы его красиво упаковать. Потому что белорусский футбол нуждается в хорошей обертке. Им плохо и мало занимались», – сказал Майоров.

 
 
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров сообщил, что к новому каналу уже поступают предложения от рекламодателей.

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