﻿ Всеволод Майоров: «В плоскости «БК Сетанта» не говорим о бюджетных деньгах вообще. У государства не просим ни копейки». 21.by
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Всеволод Майоров: «В плоскости «БК Сетанта» не говорим о бюджетных деньгах вообще. У государства не просим ни копейки»

18.02.2017 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал о тратах на новый футбольный канал «БК-Сетанта».

«Чтобы все правильно понимали – в плоскости «БК Сетанта» мы не говорим о бюджетных деньгах вообще. Абсолютно. Это частные деньги. Мы идем своими деньгами. Федерация идет через кредит. Мы кредитуемся. Мы ни у кого не берем и не просим. У государства мы не просим ни одной копейки.

Мы рискуем. Это риски. Будем прямо говорить – мы сейчас находимся на дне. Есть два варианта развития. Мы дальше ползаем по этому дну, копаясь в этом иле. Но сами понимаете, что в иле ничего нет. Либо мы пытаемся и пробуем подняться куда-то наверх. Выйти на другой уровень. Все. Других вариантов нет. 

Либо все оставляем как есть. Дальше будем поливать грязью федерацию. Будем говорить: «Ай, интернет-трансляции ужасны, смотреть невозможно. «Беларусь 5» тоже. Все кругом плохие». Это любимая позиция очень многих зрителей. К сожалению. У всех все кругом плохо. Но давайте будем делать!» – сказал Майоров в эфире «Радиус ФМ».

 
 
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Руководитель представительства телеканала «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров рассказал о тратах на новый футбольный канал «БК-Сетанта».

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