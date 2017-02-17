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Крэйг Вудкрофт: «В матче против «Ак Барса» игроки настроены на то, чтобы завершить процесс подготовки к плей-офф»
18.02.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом».
– «Ак Барс» – команда, которая умеет играть выездные матчи. В прошлой игре они в хорошем стиле переиграли «Йокерит», забросив целых пять шайб. Сегодняшний матч – отличная возможность для нашей команды закрепиться на своей позиции в таблице. У нас достаточно мотивации сегодня. Игроки сегодня настроены на то, чтобы завершить процесс подготовки к плей-офф. «Ак Барс» – действительно серьезный соперник, поэтому сегодня будет захватывающий матч.
– Сегодня на арене будет много наших болельщиков. Придаст ли это дополнительных сил команде?
– Действительно, наши болельщики – лучшие в лиге. Иметь таких болельщиков за нашими спинами – это здорово. Такая поддержка это наше преимущество в игре с любым соперником на «Минск-Арене». Как я уже говорил, мы играем не только для себя, но и для болельщиков, – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт: «В матче против «Ак Барса» игроки настроены на то, чтобы завершить процесс подготовки к плей-офф»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом».
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