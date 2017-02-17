Руководитель департамента маркетинга и коммуникации АБФФ Владимир Бережков поделился мнением об использовании в трансляции белорусского языка.

«Комментарии на белорусском языке? Я здесь на стороне Сергея Юрьевича Новикова. Его позиция заключается в том, что если умеешь и свободно говоришь на мове, то неси ее в массы. Если запинаешься и спотыкаешься, лучше комментируй по-русски, чтобы не вызвать аллергию у аудитории.

У нас есть прекрасные «беларускамоўныя» комментаторы: Павел Баранов, Дмитрий Герчиков, Владимир Новицкий. Сергей Юрьевич Новиков тоже прекрасно по-белорусски комментирует», – сказал Бережков.