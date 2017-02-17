﻿ Владимир Бережков: «Комментарии на белорусском языке? Я на стороне Сергея Новикова. Если умеешь и свободно говоришь на мове, то неси ее в массы». 21.by
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Владимир Бережков: «Комментарии на белорусском языке? Я на стороне Сергея Новикова. Если умеешь и свободно говоришь на мове, то неси ее в массы»

18.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель департамента маркетинга и коммуникации АБФФ Владимир Бережков поделился мнением об использовании в трансляции белорусского языка.

«Комментарии на белорусском языке? Я здесь на стороне Сергея Юрьевича Новикова. Его позиция заключается в том, что если умеешь и свободно говоришь на мове, то неси ее в массы. Если запинаешься и спотыкаешься, лучше комментируй по-русски, чтобы не вызвать аллергию у аудитории.

У нас есть прекрасные «беларускамоўныя» комментаторы: Павел Баранов, Дмитрий Герчиков, Владимир Новицкий. Сергей Юрьевич Новиков тоже прекрасно по-белорусски комментирует», – сказал Бережков.

 
 
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Руководитель департамента маркетинга и коммуникации АБФФ Владимир Бережков поделился мнением об использовании в трансляции белорусского языка.

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