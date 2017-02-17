Первая группа белорусских арбитров вернулась с предсезонного учебно-тренировочного сбора, который проходил с 6 февраля в Турции. На вторую часть сбора отправились еще 24 представителя судейского корпуса Беларуси, которые не принимали участие в первой части.

В список, отправившихся в Анталью, вошли:

Главные судьи: Доля Дмитрий, Пыреев Никита, Коваль Евгений, Цинкевич Сергей, Гораютин Сергей, Коронец Павел, Красников Сергей, Лобацевич Сергей, Русаков Владимир, Лашук Антон.

Помощники: Вашкевич Александр, Гидревич Сергей, Загорельский Дмитрий, Карась Виктор, Комаровский Максим, Малютин Виталий, Пакулин Кирилл, Романов Евгений, Фиринович Сергей, Фомин Виктор, Филиппович Андрей, Игнатюк Антон, Мазуро Павел, Спургяш Иван.

Также в Турции находится следующий состав преподавателей: Олег Чикун, Вячеслав Быков, Михаил Архипов, Алексей Маслов, Виктор Черник, а также фитнес-инструктор Иван Сафарьян.

Учебно-тренировочный сбор включает практическое судейство с участием зарубежных команд, занятия по физподготовке, теоретические занятия и сдачу экзамена по правилам игры. Кроме того, судьи сдадут контрольный тест ФИФА по физподготовке.

По итогам сборов департаментом судейства и инспектирования будут сформированы списки судей на обслуживание матчей чемпионата Беларуси для утверждения судейским комитетом АБФФ.