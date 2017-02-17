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Македонец Мицевски и грузин Кохия на просмотре в «Минске»

18.02.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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24-летний македонский полузащитник Дарко Мицевски и 23-летний грузинский защитник Давид Кохия находятся на просмотре в «Минске».

Оба игрока принимают участие в контрольном спарринге «горожан» против минского «Торпедо».

Последним клубом Мицевский был сербский «Нови-Пазар» и сейчас хавбек пребывает в статусе свободного агента.

Кохия защищал цвета молдавской «Зари».

 
Теги: Минск
 
 
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24-летний македонский полузащитник Дарко Мицевски и 23-летний грузинский защитник Давид Кохия находятся на просмотре в «Минске».

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