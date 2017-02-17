24-летний македонский полузащитник Дарко Мицевски и 23-летний грузинский защитник Давид Кохия находятся на просмотре в «Минске».

Оба игрока принимают участие в контрольном спарринге «горожан» против минского «Торпедо».

Последним клубом Мицевский был сербский «Нови-Пазар» и сейчас хавбек пребывает в статусе свободного агента.

Кохия защищал цвета молдавской «Зари».