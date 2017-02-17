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Бой WBA Роя Джонса может пройти в конце мая в Беларуси

18.02.2017 16:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Переговоры об организации боя в Беларуси американского боксера Роя Джонса-младшего могут быть проведены, заявил агентству "Р-Спорт" российский промоутер Владимир Хрюнов.

Бой WBA Роя Джонса может пройти в конце мая в Беларуси
© Sputnik Владимир Астапкович
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В ночь на субботу 48-лентий Джонс в США победил канадца Бобби Ганна в бою за титул чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе. Хрюнов помогал Джонсу в получении российского гражданства в сентябре 2015 года, а также в декабре того же года в Москве организовывал поединок легенды мирового бокса с британцем Энцо Маккаринелли.

Россиянин Александр Устинов является обязательным претендентом на пояс регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе, который сначала должны оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо, однако на первых торгах никто не предложил минимальную сумму.

"Я сейчас веду переговоры в Минске, и у меня на начало марта запланирована встреча с Максимом Рыженковым, первым заместителем главы администрации президента Беларуси, – сказал Хрюнов по телефону. – Александр – претендент на бой за звание регулярного чемпиона WBA, у Бриггса и Окендо не заладились торги. Крайняя точка, когда выяснится, что будет с этим титулом – 23 февраля".

"Если опять не получится, то Устинов напрямую получит право проведения чемпионского боя с кем-то другим. Есть намерения провести этот бой в Белоруссии. Мной было высказано предложение, чтобы в рамках этого боя выступил и Рой Джонс. Эта идея встречена с интересом, и мы это собираемся обсудить в начале марта, – продолжил он. – После боя я Роя поздравил и сообщил ему об этой идее. Я думаю, что это будет продолжение того, что делает Рой Джонс. Ориентировочные сроки – конец мая".

Ранее Хрюнов сообщал, что Устинов 4 марта может провести промежуточный бой. "Ситуация с торгами затянулась. Чтобы получить промежуточный бой, нужно разрешение WBA, а это разрешение организация дать не может, потому что есть неясность с боем Бриггса и Окенда. Никто на торгах не предложил минимальный призовой фонд. Если на повторных торгах, а их новая дата – 23 февраля, это повторится, то Устинов должен быть доступным для чемпионского боя. Мы готовы к любому стечению обстоятельств. На днях обсуждали все это с моим партнером Фрэнком Уорреном, и ему идея проведения боя в Беларуси нравится, и телевизионный блок на это среагировал", – добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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На титул чемпиона WBA претендуют американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо.

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