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«Сибирь» не попала в плей-офф КХЛ
18.02.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Сибирь» не смогла победить «Автомобилист» в основное время и осталась на 9-м месте Восточной конференции.
Последние две путевки в плей-офф получили «Куньлунь» и «Адмирал», которые в сегодняшних матчах определят, кто займет 7-е место.
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«Сибирь» не смогла победить «Автомобилист» в основное время и осталась на 9-м месте Восточной конференции.
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