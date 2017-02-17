«Сибирь» не смогла победить «Автомобилист» в основное время и осталась на 9-м месте Восточной конференции.

Последние две путевки в плей-офф получили «Куньлунь» и «Адмирал», которые в сегодняшних матчах определят, кто займет 7-е место.

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