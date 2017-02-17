Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич в своей колонке на сайте газеты «СБ-Беларусь сегодня» поделился мнением о выборе нового главного тренера для сборной Беларуси.

«Между тем коллеги ежедневно добывают секретную информацию, с какими специалистами ведутся переговоры. Фамилий потенциальных главкомов в списке становится меньше. Намедни взял самоотвод Олег Кононов: «Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все–таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому стал ряд возникших обстоятельств. Из–за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе».

Вроде бы по-прежнему в поле зрения руководителей Ассоциации БФФ Анатолий Байдачный, Александр Бородюк и Виктор Скрипник. «Ну и?» – сурово зададите вы мне вопрос в эту секунду в стиле Валерия Карпина, который также, по слухам, ходил в потенциальных тренерах белорусской сборной. И будете правы.

История с назначением действительно затянулась. Или ее затянули умышленно. Не только выбирая кого–то нужного, но, возможно, преследуя цель сэкономить на зарплате. Судите сами, новый тренер приступит к работе в феврале или в марте — нет разницы. В копилке сборной два очка и год, по сути, выставочных матчей. Впрочем, это не так важно. Важнее вопрос: а дальше что? А кто нам все–таки нужен?

«Мы берем сразу тренера на полтора цикла: на этот, который заканчиваем, и на цикл чемпионата Европы. И, соответственно, в качестве задачи мы ставим вполне достижимую цель – это выход в группу на чемпионат Европы», – в январе говорил председатель АБФФ Сергей Румас. Задачи, задачи, задачи – вновь перед рулевым национальной команды вырастает высокая планка будущих достижений как единственная оценка его работы. Вновь нас пытаются заставить поверить, что послезавтра мы обязательно будем в топе лучших команд континента.

А мне хочется жить с национальной сборной каждодневно. Жить интересно, доверчиво и без иллюзий. Жить вместе, а не ленивыми наскоками на официальные игры. И может быть, чуть погодя, мы дружными рядами будем ходить на все домашние матчи сборной без специального приглашения. Пить вкусное пиво, размахивать шарфами, смеяться и не жалеть голосовых связок, празднуя забитые мячи. В атмосфере Рио прошлого года. Только дома. И результат когда-нибудь придет. Наверное», – считает Ходасевич.