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Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Севилья» против «Эйбара» и другие матчи
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В 23-м туре чемпионата Испании, «Атлетико» отправится в гости к хихонскому «Спортингу», «Реал» принимает «Эспаньол», а «Барселона» сыграет с «Леганесом».
Чемпионат Испании
23-й тур
- Дата проведения
-
17 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
-
1:0 –
18 Карсела-Гонсалес,
2:0 –
28 Рамос,
3:0 –
33 Перейра,
4:0 –
64 Рамос,
4:1 –
75 Петрос.
Гранада –
Очоа, Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 72), Агбо, Мубарак (Серджи Сампер, 70), Перейра, Карсела-Гонсалес (Коне, 79), Рамос.
Бетис –
Адан, Пиччини (Сехудо, 70), Манди, Донк (Санабрия, 46), Тошка, Дурмиси, Пардо, Петрос, Мартен, Рубен Кастро, Алегрия (Матиас Науэль, 61).
- Предупреждения:
-
Мубарак
(40), Мартен
(49), Перейра
(55), Рамос
(62), Агбо
(81).
- Удаления:
-
Перейра
(66), Матиас Науэль
(66).
- Дата проведения
-
18 февраля, 15.00, «Эль Молиньон»
- Голы:
-
0:1 –
46 Феррейра Карраско,
1:1 –
49 Альварес,
1:2 –
80 Гамейро,
1:3 –
81 Гамейро,
1:4 –
85 Гамейро.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76).
Атлетико –
Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68), Габи, Корреа (Сауль, 62), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62).
- Предупреждения:
-
Микель Весга
(57), Парти
(72).
- Дата проведения
-
18 февраля, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
Реал Мадрид –
Касилья, Варан, Начо, Карвахаль, Пепе, Ковачич, Кроос, Иско, Васкес, Роналду, Мората.
Эспаньол –
Лопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Диоп, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Хурадо, Рейес, Пьятти, Морено.
- Дата проведения
-
18 февраля, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
-
19 февраля, 14.00, «Аноэта»
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В 23-м туре чемпионата Испании, «Атлетико» отправится в гости к хихонскому «Спортингу», «Реал» принимает «Эспаньол», а «Барселона» сыграет с «Леганесом».
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