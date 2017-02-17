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Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Севилья» против «Эйбара» и другие матчи

18.02.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 23-м туре чемпионата Испании, «Атлетико» отправится в гости к хихонскому «Спортингу», «Реал» принимает «Эспаньол», а «Барселона» сыграет с «Леганесом».

Чемпионат Испании

23-й тур

Гранада – Бетис 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Карсела-Гонсалес, 2:0 – 28 Рамос, 3:0 – 33 Перейра, 4:0 – 64 Рамос, 4:1 – 75 Петрос.
ГранадаОчоа, Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 72), Агбо, Мубарак (Серджи Сампер, 70), Перейра, Карсела-Гонсалес (Коне, 79), Рамос.
БетисАдан, Пиччини (Сехудо, 70), Манди, Донк (Санабрия, 46), Тошка, Дурмиси, Пардо, Петрос, Мартен, Рубен Кастро, Алегрия (Матиас Науэль, 61).
Предупреждения:
Мубарак (40), Мартен (49), Перейра (55), Рамос (62), Агбо (81).
Удаления:
Перейра (66), Матиас Науэль (66).
Спортинг Хихон – Атлетико 1:4 (0:0, 1:4)
Дата проведения
18 февраля, 15.00, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 46 Феррейра Карраско, 1:1 – 49 Альварес, 1:2 – 80 Гамейро, 1:3 – 81 Гамейро, 1:4 – 85 Гамейро.
Спортинг ХихонКуэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76).
АтлетикоМойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68), Габи, Корреа (Сауль, 62), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62).
Предупреждения:
Микель Весга (57), Парти (72).
Реал Мадрид – Эспаньол 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридКасилья, Варан, Начо, Карвахаль, Пепе, Ковачич, Кроос, Иско, Васкес, Роналду, Мората.
ЭспаньолЛопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Диоп, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Хурадо, Рейес, Пьятти, Морено.
Депортиво – Алавес
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Севилья – Эйбар
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Реал Сосьедад – Вильярреал
Дата проведения
19 февраля, 14.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Валенсия – Атлетик
Дата проведения
19 февраля, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Сельта – Осасуна
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Барселона – Леганес
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика
Малага – Лас-Пальмас
Дата проведения
20 февраля, 22.45, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 23-м туре чемпионата Испании, «Атлетико» отправится в гости к хихонскому «Спортингу», «Реал» принимает «Эспаньол», а «Барселона» сыграет с «Леганесом».

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