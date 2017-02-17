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НБА. Кайри Ирвинг считает, что Земля плоская

18.02.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг в подкасте одноклубников Ченнинга Фрая и Ричарда Джефферсона, которые предложили обсудить конспирологические теории, заявил о том, что Земля плоская.

«Это не просто конспирологическая теория. Земля действительно плоская.

Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам.

Мне всегда внушали, что Земля круглая. Но если подумать о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то можете ли вы поверить в то, что мы вращаемся вокруг Солнца, что есть вся эта геометрия планет и звезд, которые совершают свои обороты в определенное время... Нет никакой конкретной информации кроме той, которую нам дают они», – рассказал Ирвинг.

 
 
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Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг в подкасте одноклубников Ченнинга Фрая и Ричарда Джефферсона, которые предложили обсудить конспирологические теории,...

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