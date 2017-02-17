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Камерунец Абуна и украинец Коновалов не подошли «Неману»
18.02.2017 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Football.by камерунский защитник Жан-Патрик Абуна не впечатлил тренерский штаб гродненского «Немана», и контракт с игроком заключен не будет.
Кроме того, тренировочный лагерь «желто-зеленых» покинет украинский хавбек Никита Коновалов. Правда, к кандидатуре полузащитника «Неман» может вернуться в летнее трансферное окно.
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По информации Football.by камерунский защитник Жан-Патрик Абуна не впечатлил тренерский штаб гродненского «Немана», и контракт с игроком заключен не будет.
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