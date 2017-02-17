По информации Football.by камерунский защитник Жан-Патрик Абуна не впечатлил тренерский штаб гродненского «Немана», и контракт с игроком заключен не будет.

Кроме того, тренировочный лагерь «желто-зеленых» покинет украинский хавбек Никита Коновалов. Правда, к кандидатуре полузащитника «Неман» может вернуться в летнее трансферное окно.

Игорь Ковалевич: «Абуна – игрок сборной Камеруна, а у него зарплата в разы меньше, чем у белорусских футболистов»