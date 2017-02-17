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Лисовец – единственный хоккеист минского «Динамо», сыгравший во всех матчах регулярного чемпионата
18.02.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче заключительного тура регулярного чемпионата минское «Динамо» принимает «Ак Барс».
Отметим, что в игре участвует 22-летний защитник «зубров» Евгений Лисовец.
Таким образом, хоккеист стал единственным игроком «Динамо», который сыграл абсолютно во всех матчах «регулярки».
Всего на счету Лисовца 19 (7+12) очков и коэффициент полезности «+3».
Подробную статистику хоккеиста смотрите
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В матче заключительного тура регулярного чемпионата минское «Динамо» принимает «Ак Барс».
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