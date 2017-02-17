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Гран-при Бирмингема. Талай заняла 4-е место в финальном забеге на 60 метров
18.02.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров в рамках Гран-при в Бирмингема.
1. Кристина Мэннинг (США) 7,83
2. Шерика Нелвис (США) 7,94
3. Салли Пирсон (Австралия) 7,96
4. Алина Талай (Беларусь) 7,98
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Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров в рамках Гран-при в Бирмингема.
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