﻿ Гран-при Бирмингема. Талай заняла 4-е место в финальном забеге на 60 метров. 21.by
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Гран-при Бирмингема. Талай заняла 4-е место в финальном забеге на 60 метров

18.02.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров в рамках Гран-при в Бирмингема.

1. Кристина Мэннинг (США) 7,83

2. Шерика Нелвис (США) 7,94

3. Салли Пирсон (Австралия) 7,96

4. Алина Талай (Беларусь) 7,98

 
 
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Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров в рамках Гран-при в Бирмингема.

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