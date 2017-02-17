|
Граньяни установил рекорд результативности для защитников минского «Динамо»
18.02.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни заработал ассистентский бал в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Таким образом, Граньяни установил рекорд результативности для защитников «зубров».
Ранее этот рекорд принадлежал ушедшему из «Динамо» Нику Бэйлену.
Граньяни набрал 38 (4+34) очка. Бэйлен в сезоне 14-15 набрал 37 (11+26) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни заработал ассистентский бал в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии