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Граньяни установил рекорд результативности для защитников минского «Динамо»

18.02.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни заработал ассистентский бал в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Таким образом, Граньяни установил рекорд результативности для защитников «зубров».

Ранее этот рекорд принадлежал ушедшему из «Динамо» Нику Бэйлену.

Граньяни набрал 38 (4+34) очка. Бэйлен в сезоне 14-15 набрал 37 (11+26) очков.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни заработал ассистентский бал в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

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