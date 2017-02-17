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В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»
18.02.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом».
Серию до четырех побед «зубры» начнут на выезде.
В таблице Западной конференции минчане заняли пятое место, набрав рекордные для себя 105 очков.
Первые матчи пройдут 21 и 23 февраля в Ярославле, 25, 27 февраля – в Минске, 1 марта (при необходимости в Ярославле), 3 марта (при необходимости в Минске), 5 марта (в Ярославле, при необходимости).
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В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом».
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