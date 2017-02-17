В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

Серию до четырех побед «зубры» начнут на выезде.

В таблице Западной конференции минчане заняли пятое место, набрав рекордные для себя 105 очков.

Первые матчи пройдут 21 и 23 февраля в Ярославле, 25, 27 февраля – в Минске, 1 марта (при необходимости в Ярославле), 3 марта (при необходимости в Минске), 5 марта (в Ярославле, при необходимости).