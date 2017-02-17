Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4), а также прокомментировал выход на «Локомотив» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

– Что касается матча, то первый период «Ак Барс» провел лучше нас. Мы были не совсем готовы биться, не преуспели в давлении, не так здорово играли в атаке. Возможно, мы поначалу не хотели играть мощно. Во втором и третьем периодах мы смогли перестроиться. Мне понравилось, как команда быстро сумела перестроиться на другой лад игры. И это может помочь в плей-офф, где есть такие игры, когда приходится сильно перестраивать модель игры – и возможно этот опыт нам поможет.

Как всегда, я расстроен результатом, но доволен тем, как команда сегодня сыграла, как ребята показали себя и смогли перестроиться по ходу встречи.

Что касается второго и третьего периодов, то мы играли куда лучше. Но, к сожалению, исход матча решился в неправильной манере. Думаю, что нам сегодня просто не повезло.

Что касается команды, то я горжусь ребятами и тем, как мы сумели провести регулярку. Все ребята действовали очень здорово. У нас есть хороший шанс играть в плей-офф, и хочется продолжать делать это в том же духе. Я доволен регуляркой, но сейчас смотрю вперед. Ожидаем первый матч плей-офф, чтобы быть к нему готовыми.

– Насколько довольны тем, что в плей-офф сыграем с «Локомотивом»? Или предпочтительнее было бы сыграть с московским «Динамо»?

– Что сказать? Есть как есть. «Локомотив» – наш соперник и ничего уже не изменишь. В этой части сезона не важно, с кем ты будешь играть: любой способен дать бой. Никого нельзя недооценивать.

Что касается этого противостояния, то мы в нем будем в качестве андердогов. Но, поверьте, мы будем готовы к нему на 100 процентов, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.