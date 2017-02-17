﻿ Крэйг Вудкрофт: «В противостоянии с «Локомотивом» мы будем андердогами, но, поверьте, мы будем готовы к нему на 100 процентов». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт: «В противостоянии с «Локомотивом» мы будем андердогами, но, поверьте, мы будем готовы к нему на 100 процентов»

18.02.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4), а также прокомментировал выход на «Локомотив» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

– Что касается матча, то первый период «Ак Барс» провел лучше нас. Мы были не совсем готовы биться, не преуспели в давлении, не так здорово играли в атаке. Возможно, мы поначалу не хотели играть мощно. Во втором и третьем периодах мы смогли перестроиться. Мне понравилось, как команда быстро сумела перестроиться на другой лад игры. И это может помочь в плей-офф, где есть такие игры, когда приходится сильно перестраивать модель игры – и возможно этот опыт нам поможет.

Как всегда, я расстроен результатом, но доволен тем, как команда сегодня сыграла, как ребята показали себя и смогли перестроиться по ходу встречи.

Что касается второго и третьего периодов, то мы играли куда лучше. Но, к сожалению, исход матча решился в неправильной манере. Думаю, что нам сегодня просто не повезло.

Что касается команды, то я горжусь ребятами и тем, как мы сумели провести регулярку. Все ребята действовали очень здорово. У нас есть хороший шанс играть в плей-офф, и хочется продолжать делать это в том же духе. Я доволен регуляркой, но сейчас смотрю вперед. Ожидаем первый матч плей-офф, чтобы быть к нему готовыми.

– Насколько довольны тем, что в плей-офф сыграем с «Локомотивом»? Или предпочтительнее было бы сыграть с московским «Динамо»?

– Что сказать? Есть как есть. «Локомотив» – наш соперник и ничего уже не изменишь. В этой части сезона не важно, с кем ты будешь играть: любой способен дать бой. Никого нельзя недооценивать.

Что касается этого противостояния, то мы в нем будем в качестве андердогов. Но, поверьте, мы будем готовы к нему на 100 процентов, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4), а также прокомментировал выход на «Локомотив» в первом раунде...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика