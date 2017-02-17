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Брессан забил первый гол за «Шавеш», красиво пробив со штрафного

18.02.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» принимает «Аруку».

Отметим, что первый гол за «Шавеш» забил белорусский полузащитник Ренан Брессан. Футболист точным ударом со штрафного открыл счет в матче на 8-й минуте игры.

Шавеш – Арука 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
18 февраля, 19.00, «Мунисипал де Шавеш»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 8 Брессан, 2:0 – 80 Фабиу Мартинш.
ШавешФилипе, Массаиа, Ленью, Кейруш, Карлуш Родригеш, Брага, Брессан, Пердигао (Давидсон, 61), Педру Тиба, Фабиу Мартинш (Бататинья, 85), Рафаэл Лопеш (Вильям, 75).
АрукаБолат, Жубал, Веласкес, Нелсиньо, Андерсон Луис, Нуну Валенте, Нуну Коэлью, Адилсон Гойяно (Гонсалес, 46), Кука, Гальяну (Сами, 76), Томане.
Предупреждения:
Нелсиньо (7), Кейруш (66), Фабиу Мартинш (69), Давидсон (81), Нуну Валенте (88), Веласкес (90).

 

 
 
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В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» принимает «Аруку».

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