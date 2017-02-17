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Брессан забил первый гол за «Шавеш», красиво пробив со штрафного
18.02.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» принимает «Аруку».
Отметим, что первый гол за «Шавеш» забил белорусский полузащитник Ренан Брессан. Футболист точным ударом со штрафного открыл счет в матче на 8-й минуте игры.
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В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Шавеш» принимает «Аруку».
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