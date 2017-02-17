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Чемпионат Франции. «Анже» принимает «Нанси» и другие матчи
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В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» отправится в гости к «Бастии», «Ницца» сыграет с «Лорьяном», «Лион» примет «Дижон», а «ПСЖ» – «Тулузу».
Чемпионат Франции
26-й тур
- Дата проведения
-
17 февраля, 22.45, «Стад Арман Сезари»
- Голы:
-
1:0 –
19 Диалло,
1:1 –
52 Бернарду Силва.
Бастия –
Лека, Джику, Эль-Каутари, Маранж, Кейта, Кулибали, Мостефа, Бенгтссон, Онианге, Даник (Нанжис, 83), Диалло (Нгандо, 74).
Монако –
Субашич, Туре (Дирар, 79), Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва, Моутинью, Бакайоко (Фабиньо, 46), Лемар, Жермен (Мбаппе, 71), Фалькао.
- Предупреждения:
-
Кулибали
(21), Нанжис
(89).
- Дата проведения
-
18 февраля, 19.00, «Велодром»
- Голы:
-
1:0 –
59 Н`Жи,
2:0 –
64 Товен.
Марсель –
Пеле, Сертич, Роланду, Эвра (Дория, 75), Сансон, Венкер, Товен (Сарр, 86), Лопес (Кабелла, 79), Пайет, Замбо, Н`Жи.
Ренн –
Костиль, Педру Мендеш, Бааль, Данзе, Ньяньон, Амальфитано (Диакаби, 21), Шантом (Юну, 15), Прцич, Андре, Сьо, Мубеле (Саид, 69).
- Предупреждение:
-
Венкер
(61).
- Дата проведения
-
18 февраля, 22.00, «стад Жан-Буин»
- Гол:
-
1:0 –
5 Бамба.
Анжер –
Мишель, Бурийон, Манко, Сиссоко, Тома, Мангани, Сантамария, Капель, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
Нанси –
Черник, Дианье, Мюратори, Кюффо, Бадила, Гиделейе, Диарра, Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Хаджи.
- Предупреждение:
-
Диарра
(10).
- Дата проведения
-
18 февраля, 22.00, «Стад дю Мустуа»
Лорьян –
Лекомт, Туре, Беллюгу, Ле Гофф, Пеберн, Марво, Кабо, Мвуэмба, Уорис, Муканджо, Коффи.
Ницца –
Кардиналь, Бесс, Далберт, Суке, Данте, Оббади, Сипрьен, Эссерик, Сери, Бельханда, Балотелли.
- Дата проведения
-
18 февраля, 22.00, «Сен-Симфорьен»
Метц –
Дидийон, Фалетт, Бишевац, Ассу-Экотто, Дианье, Сарр, Манджек, Нгетте, Коад, Бальиу, Диабате.
Нант –
Риу, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Диего Карлос, Жийе, Ронжье, Томассон, Пардо, Сала, Стемпиньски.
- Дата проведения
-
18 февраля, 22.00, «Мишель д′Орнано»
Кан –
Веркутр, Яхья, Бен-Юссеф, Гильбер, Да Сильва, Фере, Бесса, Макенго, Базиль (Роделен, 10), Сантини, Карамо.
Лилль –
Эньема, Сумаоро, Бериа, Коршья, Баша, Амаду, Шека, Ботеак, Бензия, де Превиль, Эль-Гази.
- Дата проведения
-
19 февраля, 19.00, «Моссон»
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В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» отправится в гости к «Бастии», «Ницца» сыграет с «Лорьяном», «Лион» примет «Дижон», а «ПСЖ» – «Тулузу».
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