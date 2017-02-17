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Чемпионат Франции. «Анже» принимает «Нанси» и другие матчи

18.02.2017 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» отправится в гости к «Бастии», «Ницца» сыграет с «Лорьяном», «Лион» примет «Дижон», а «ПСЖ» – «Тулузу».

Чемпионат Франции

26-й тур

Бастия – Монако 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Стад Арман Сезари»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Диалло, 1:1 – 52 Бернарду Силва.
БастияЛека, Джику, Эль-Каутари, Маранж, Кейта, Кулибали, Мостефа, Бенгтссон, Онианге, Даник (Нанжис, 83), Диалло (Нгандо, 74).
МонакоСубашич, Туре (Дирар, 79), Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва, Моутинью, Бакайоко (Фабиньо, 46), Лемар, Жермен (Мбаппе, 71), Фалькао.
Предупреждения:
Кулибали (21), Нанжис (89).
Марсель – Ренн 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
18 февраля, 19.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 59 Н`Жи, 2:0 – 64 Товен.
МарсельПеле, Сертич, Роланду, Эвра (Дория, 75), Сансон, Венкер, Товен (Сарр, 86), Лопес (Кабелла, 79), Пайет, Замбо, Н`Жи.
РеннКостиль, Педру Мендеш, Бааль, Данзе, Ньяньон, Амальфитано (Диакаби, 21), Шантом (Юну, 15), Прцич, Андре, Сьо, Мубеле (Саид, 69).
Предупреждение:
Венкер (61).
Анжер – Нанси 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «стад Жан-Буин»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 5 Бамба.
АнжерМишель, Бурийон, Манко, Сиссоко, Тома, Мангани, Сантамария, Капель, Ндойе, Бамба, Токо-Экамби.
НансиЧерник, Дианье, Мюратори, Кюффо, Бадила, Гиделейе, Диарра, Диа, Аит-Беннассер, Пюйо, Хаджи.
Предупреждение:
Диарра (10).

 

Лорьян – Ницца 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика
ЛорьянЛекомт, Туре, Беллюгу, Ле Гофф, Пеберн, Марво, Кабо, Мвуэмба, Уорис, Муканджо, Коффи.
НиццаКардиналь, Бесс, Далберт, Суке, Данте, Оббади, Сипрьен, Эссерик, Сери, Бельханда, Балотелли.
Метц – Нант 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
МетцДидийон, Фалетт, Бишевац, Ассу-Экотто, Дианье, Сарр, Манджек, Нгетте, Коад, Бальиу, Диабате.
НантРиу, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Диего Карлос, Жийе, Ронжье, Томассон, Пардо, Сала, Стемпиньски.
Кан – Лилль 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 февраля, 22.00, «Мишель д′Орнано»
превью матча онлайн статистика
КанВеркутр, Яхья, Бен-Юссеф, Гильбер, Да Сильва, Фере, Бесса, Макенго, Базиль (Роделен, 10), Сантини, Карамо.
ЛилльЭньема, Сумаоро, Бериа, Коршья, Баша, Амаду, Шека, Ботеак, Бензия, де Превиль, Эль-Гази.
Бордо – Генгам
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Лион – Дижон
Дата проведения
19 февраля, 19.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Монпелье – Сент-Этьен
Дата проведения
19 февраля, 19.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
ПСЖ – Тулуза
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 26-м туре чемпионата Франции «Монако» отправится в гости к «Бастии», «Ницца» сыграет с «Лорьяном», «Лион» примет «Дижон», а «ПСЖ» – «Тулузу».

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