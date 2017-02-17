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Путило исключен из заявки «Газиантепспора» из-за разногласий с руководством по условиями нового контракта
18.02.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», полузащитник Антон Путило
Срок нынешнего соглашения белорусского легионера истекает лишь летом 2017, и игрок продолжает тренироваться с командой.
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Путило исключен из заявки «Газиантепспора» из-за разногласий с руководством по условиями нового контракта
По сведениям «Прессбола», полузащитник Антон Путило исключен из заявки «Газинтепспора» на оставшуюся часть чемпионата Турции из-за разногласий с руководством...
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