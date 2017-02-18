Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал итог матча с «Загребом» (21:21) в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

«Результат сегодняшней игры закономерен. Мы играли мяч в мяч на протяжении всего матча. Естественно, против неплохой защиты «Загреба» 3-2-1 было очень тяжело играть без разыгрывающих. Думаю, мы попробовали все, что могли. В конце был момент забросить гол и оторваться на два мяча за минуту до конца. К сожалению, Дайнис попал в штангу, нам забросили. Последнюю атаку сыграли, как задумали. Но броска не произошло – защита вышла высоко.

Обидно, что имея всего три поражения за 11 матчей в турнире у нас всего 12 очков. Но ничего не поделаешь.

В среду у нас уже матч с «Райн Левен». Сейчас очень важно восстановиться. Учитывая, что в команде много травмированных, нужно все для этого сделать. Хочу поблагодарить свою команду за волю к победе и старание в этом матче. Да, игра не получалась, как хотели. Но могли победить», – сказал Бебешко.