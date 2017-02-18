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ХК "Динамо" закончило регулярный сезон КХЛ поражением
18.02.2017 20:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от казанского "Ак Барса" – 3:4.
© Sputnik / Виктор Толочко
Игра Западной конференции КХЛ прошла в Минске в пятницу.
У "зубров" шайбами отметились Аарон Палушай (большинство) (37 минута), Сергей Костицын (50) и Фредрик Петтерссон (56).
Таким образом, "Динамо" завершает регулярный чемпионат КХЛ на 5-м месте.
В первом круге нокаут-раунда минчане встретятся с ярославским "Локомотивом" 21 февраля.
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Таким образом, "Динамо" завершает регулярный чемпионат КХЛ на 5-м месте. В первом круге нокаут-раунда минчане встретятся с ярославским "Локомотивом" 21 февраля.
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