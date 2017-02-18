﻿ ХК "Динамо" закончило регулярный сезон КХЛ поражением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ХК "Динамо" закончило регулярный сезон КХЛ поражением

18.02.2017 20:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от казанского "Ак Барса" – 3:4.

ХК "Динамо" закончило регулярный сезон КХЛ поражением
© Sputnik / Виктор Толочко
Спортобзор: промахи Домрачевой, успехи Динамо и поедание газеты

Игра Западной конференции КХЛ прошла в Минске в пятницу.

У "зубров" шайбами отметились Аарон Палушай (большинство) (37 минута), Сергей Костицын (50) и Фредрик Петтерссон (56).

Таким образом, "Динамо" завершает регулярный чемпионат КХЛ на 5-м месте.

В первом круге нокаут-раунда минчане встретятся с ярославским "Локомотивом" 21 февраля.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, "Динамо" завершает регулярный чемпионат КХЛ на 5-м месте. В первом круге нокаут-раунда минчане встретятся с ярославским "Локомотивом" 21 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «В противостоянии с «Локомотивом» мы будем андердогами, но, поверьте, мы будем готовы к нему на 100 процентов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика