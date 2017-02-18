﻿ Карло Анчелотти: «Я показал средний палец болельщикам «Герты», потому что в меня плюнули». 21.by
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Карло Анчелотти: «Я показал средний палец болельщикам «Герты», потому что в меня плюнули»

19.02.2017 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).

57-летний итальянский специалист, уходя с поля в подтрибунное помещение, показал болельщикам берлинской команды средний палец.

«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули.

В конце мачта было жарковато, но пять минут были добавлены правильно», – сказал Анчелотти в эфире ARD.

«Герта» – «Бавария». Судья добавил 5 минут, Левандовски сравнял счет на 96-й минуте

 
 
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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).

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