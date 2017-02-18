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Карло Анчелотти: «Я показал средний палец болельщикам «Герты», потому что в меня плюнули»
19.02.2017 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).
57-летний итальянский специалист, уходя с поля в подтрибунное помещение, показал болельщикам берлинской команды средний палец.
«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули.
В конце мачта было жарковато, но пять минут были добавлены правильно», – сказал Анчелотти в эфире ARD.
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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).
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