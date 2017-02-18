﻿ Товарищеские матчи. «Крумкачы» – «Локомотив» Гомель, «Торпедо-БелАЗ» против «Зари» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Крумкачы» – «Локомотив» Гомель, «Торпедо-БелАЗ» против «Зари» и другие матчи

19.02.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Витебск – Луч-Энергия Россия (Д3)

19 февраля, 12.00

Крумкачы – Локомотив Гомель

19 февраля, 14.00

Заря Украина (Д1) – Торпедо-БелАЗ

19 февраля, 17.00

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Витебск – Луч-Энергия Россия (Д3) 19 февраля, 12.00 Крумкачы – Локомотив Гомель 19 февраля, 14.00 Заря Украина (Д1) – Торпедо-БелАЗ 19 февраля, 17.00.

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