﻿ КХЛ. Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом «регулярки», средняя посещаемость чемпионата составила 6124 человека. 21.by
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КХЛ. Минское «Динамо» стало самым посещаемым клубом «регулярки», средняя посещаемость чемпионата составила 6124 человека

19.02.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. 

На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское «Динамо» (13230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата – петербургский СКА (11735). Третье и четвертое места заняли – «Йокерит» (9610) и «Слован» (9104), а пятерку замкнул «Авангард» (8508).

Добавим, что показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6%. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель. 

Отмечается, что на снижение среднего показателя повлияло вступление в КХЛ китайского «Куньлуня» (2952 зрителя в среднем на аренах в Шанхае и Пекине).

Кроме того, значительное снижение посещаемости зафиксировано у «Медвешчака» (4554, на 698 человек меньше, чем в прошлом году), рижского «Динамо» (4457, -1323) и «Йокерита» (9610, -858).

 

 

 
 
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Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека.

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