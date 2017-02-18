﻿ Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» принимают «Астану» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» принимают «Астану» и другие матчи

19.02.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» встретятся с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Астана
Дата проведения
19 февраля, 17.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

 

ЦСКА Москва – Локомотив-Кубань
Дата проведения
19 февраля, 16.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

 

 

Калев – Енисей
Дата проведения
19 февраля, 18.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

 

Нижний Новгород – Зенит
Дата проведения
19 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-2, Зенит – 13-3, Химки – 12-3, УНИКС – 11-5, ВЭФ – 7-7, Енисей – 7-9, Астана – 6-10, Нижний Новгород – 5-11, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-11, Калев – 4-12, Парма – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» встретятся с «Астаной».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: Криушенко может возглавить сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика