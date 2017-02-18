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Единая лига ВТБ. «Цмоки-Минск» принимают «Астану» и другие матчи
19.02.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» встретятся с «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-2, Зенит – 13-3, Химки – 12-3, УНИКС – 11-5, ВЭФ – 7-7, Енисей – 7-9, Астана – 6-10, Нижний Новгород – 5-11, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-11, Калев – 4-12, Парма – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» встретятся с «Астаной».
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