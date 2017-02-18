Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон заработал два ассиста в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).

Таким образом, на счету нападающего 350 очков в КХЛ. Это восьмой показатель в истории лиги.

Отметим, в нынешнем сезоне бомбардир «зубров» набрал 49 (16+33) очков после 54 матчей при показателе полезности «-9». Подробную статистику смотрите здесь.

Мэтт Эллисон набрал 349-е и 350-е очко и вышел на 8-е место в списке бомбардиров в истории КХЛ, обойдя Алексея Морозова (348). pic.twitter.com/rsc59FUndu — КХЛ (@khl) 19 февраля 2017 г.