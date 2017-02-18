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КХЛ. Эллисон набрал 350 очков и вышел на 8-е место в списке бомбардиров в истории КХЛ
19.02.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон заработал два ассиста в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).
Таким образом, на счету нападающего 350 очков в КХЛ. Это восьмой показатель в истории лиги.
Отметим, в нынешнем сезоне бомбардир «зубров» набрал 49 (16+33) очков после 54 матчей при показателе полезности «-9». Подробную статистику смотрите
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Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон заработал два ассиста в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4).
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