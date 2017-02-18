﻿ Пуховский продлил контракт с «Мотором» на три года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пуховский продлил контракт с «Мотором» на три года

19.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский разыгрывающий Борис Пуховский продлил контракт с украинским «Мотором».

Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне, забив 90 голов, Пуховский стал одним из лучших снайперов Лиги  чемпионов. В Лиге чемпионов 2016/2017 на счету игрока 40 голов, но у гандболистапри этом была пауза из-за травмы.

Пуховский продлил контракт с «Мотором» на три года

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский разыгрывающий Борис Пуховский продлил контракт с украинским «Мотором».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Эллисон набрал 350 очков и вышел на 8-е место в списке бомбардиров в истории КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика