Белорусский разыгрывающий Борис Пуховский продлил контракт с украинским «Мотором».

Новое соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне, забив 90 голов, Пуховский стал одним из лучших снайперов Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов 2016/2017 на счету игрока 40 голов, но у гандболистапри этом была пауза из-за травмы.



