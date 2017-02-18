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Пуховский продлил контракт с «Мотором» на три года
19.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский разыгрывающий Борис Пуховский продлил контракт с украинским «Мотором».
Новое соглашение рассчитано на три года.
В прошлом сезоне, забив 90 голов, Пуховский стал одним из лучших снайперов Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов 2016/2017 на счету игрока 40 голов, но у гандболистапри этом была пауза из-за травмы.
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Белорусский разыгрывающий Борис Пуховский продлил контракт с украинским «Мотором».
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