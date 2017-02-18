«Гомель» подписал контракт с бразильским полузащитником Нивалдо.

Контракт рассчитан на 1 год.

Последним клубом футболиста был красноярский «Енисей». В 2016 году он провел за эту команду 12 матчей. С 2014 по 2016 год Нивалдо выступал за «Луч-Энергию» из Владивостока, забил 8 мячей в 59 играх. Также в карьере 28-летнего полузащитника значатся: российская «Сибирь», казахстанский «Атырау», бразильские клубы «Алекрин» и «Бараунас».