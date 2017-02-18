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Немка Дальмайер после победы в масс-старте стала 7-кратной чемпионкой
19.02.2017 15:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев — Sputnik. Немка Лаура Дальмайер стала победительницей масс-старта в рамках Чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.
© REUTERS Leonhard Foeger
В воскресенье Дальмайер преодолела дистанцию в 12,5 километров за 33 минуты, 13,8 секунды и не допустила ни одного промаха. Второй стала представительница США Сьюзен Данкли, которая также отстрелялась без промахов. Тройку призеров замкнула финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (один промах).
Представительницы белорусской сборной Надежда Скардино и Дарья Домрачева в масс-старте финишировали на 16 и 19 местах соответственно. При этом Скардино допустила один промах а Домрачева — три.
Всего в масс-старте стартовали 30 биатлонисток.
Для 23-летней немки золото ЧМ-2017 стало седьмым на чемпионатах мира в карьере и пятым в Хохфильцене.
Чемпионат завершится масс-стартом у мужчин. Белорусских биатлонистов среди участников нет.
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Белоруски завершили масс-старт в двадцатке, чемпионат завершится в воскресенье мужской гонкой.
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