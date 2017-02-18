МИНСК, 19 фев — Sputnik. Немка Лаура Дальмайер стала победительницей масс-старта в рамках Чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

В воскресенье Дальмайер преодолела дистанцию в 12,5 километров за 33 минуты, 13,8 секунды и не допустила ни одного промаха. Второй стала представительница США Сьюзен Данкли, которая также отстрелялась без промахов. Тройку призеров замкнула финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (один промах).

Представительницы белорусской сборной Надежда Скардино и Дарья Домрачева в масс-старте финишировали на 16 и 19 местах соответственно. При этом Скардино допустила один промах а Домрачева — три.

Всего в масс-старте стартовали 30 биатлонисток.

Для 23-летней немки золото ЧМ-2017 стало седьмым на чемпионатах мира в карьере и пятым в Хохфильцене.

Чемпионат завершится масс-стартом у мужчин. Белорусских биатлонистов среди участников нет.