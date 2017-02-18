Андрей Скабелка заявил, что подал в отставку с поста тренера «Сибири».

Новосибирская команда в нынешнем сезоне не попала в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.

«Это правда, что я подал в отставку. Но без комментариев», – сказал тренер.

Пока нет информации о том, принята ли отставка руководством клуба. Скабелка работал с «Сибирью» с 2014 года.