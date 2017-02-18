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Скабелка подал в отставку с поста тренера «Сибири»
19.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Андрей Скабелка заявил, что подал в отставку с поста тренера «Сибири».
Новосибирская команда в нынешнем сезоне не попала в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.
«Это правда, что я подал в отставку. Но без комментариев», – сказал тренер.
Пока нет информации о том, принята ли отставка руководством клуба. Скабелка работал с «Сибирью» с 2014 года.
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Андрей Скабелка заявил, что подал в отставку с поста тренера «Сибири».
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