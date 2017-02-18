﻿ Неманья Милошевич: «Был очень удивлен, когда узнал, что белорусы не общаются на родном языке». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Неманья Милошевич: «Был очень удивлен, когда узнал, что белорусы не общаются на родном языке»

19.02.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Черногорский легионер «Цмоки-Минск» Неманья Милошевич удивился, почему в Беларуси не распространен родной язык.

«Был очень удивлен, когда узнал, что белорусы не общаются на родном языке. Обычно вы разговариваете на русском, но почему? Ведь у вас есть свой язык, и большинство местных владеет белорусским. Я спрашивал у партнеров по команде, но внятного ответа не услышал. Ребята объясняли: «Так сложилось исторически, много лет мы были одной страной».

Сербский и черногорский языки похожи по звучанию, их даже можно принять за диалекты одного языка, чего не скажешь о русском и белорусском. Мы с сербами с легкостью понимаем друг друга. Например, на черногорском молоко читается как «млеко», а на сербском — «млэко». Но все же каждая страна разговаривает на своем языке, хоть и понимает другой.

Мы с сербами очень похожи ментально и не стремимся делать акцент на различиях, шутить на тему национального превосходства. Скорее, у нас заведено шутить над самими собой. В Черногории есть много шуток на тему лени как национальной черты нашего характера. А в Сербии много приколов о разнице между югом и севером страны: считается, что на юге живут экономные люди, которые ищут товары подешевле, а северяне якобы одевают жен в меха и шелка и не ведут счет деньгам.

У нас с сербами разнятся рецепты некоторых блюд: бывает, что мы отправляемся в Сербию в поисках популярного шашлыка, а они приезжают в Черногорию за вкуснейшей ветчиной — прошутто, сыром в оливковом масле и морепродуктами», – сказал баскетболист.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черногорский легионер «Цмоки-Минск» Неманья Милошевич удивился, почему в Беларуси не распространен родной язык.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Немка Дальмайер после победы в масс-старте стала 7-кратной чемпионкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика