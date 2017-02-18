Черногорский легионер «Цмоки-Минск» Неманья Милошевич удивился, почему в Беларуси не распространен родной язык.

«Был очень удивлен, когда узнал, что белорусы не общаются на родном языке. Обычно вы разговариваете на русском, но почему? Ведь у вас есть свой язык, и большинство местных владеет белорусским. Я спрашивал у партнеров по команде, но внятного ответа не услышал. Ребята объясняли: «Так сложилось исторически, много лет мы были одной страной».

Сербский и черногорский языки похожи по звучанию, их даже можно принять за диалекты одного языка, чего не скажешь о русском и белорусском. Мы с сербами с легкостью понимаем друг друга. Например, на черногорском молоко читается как «млеко», а на сербском — «млэко». Но все же каждая страна разговаривает на своем языке, хоть и понимает другой.

Мы с сербами очень похожи ментально и не стремимся делать акцент на различиях, шутить на тему национального превосходства. Скорее, у нас заведено шутить над самими собой. В Черногории есть много шуток на тему лени как национальной черты нашего характера. А в Сербии много приколов о разнице между югом и севером страны: считается, что на юге живут экономные люди, которые ищут товары подешевле, а северяне якобы одевают жен в меха и шелка и не ведут счет деньгам.

У нас с сербами разнятся рецепты некоторых блюд: бывает, что мы отправляемся в Сербию в поисках популярного шашлыка, а они приезжают в Черногорию за вкуснейшей ветчиной — прошутто, сыром в оливковом масле и морепродуктами», – сказал баскетболист.