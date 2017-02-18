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Два топ-клуба КХЛ заинтересованы в Скабелке
19.02.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Два топ-клуба КХЛ заинтересованы в тренере Андрее Скабелке.
Решение по данному вопросу будет принято после того, как эти команды завершат выступления в плей-офф, и в зависимости от их результатов в Кубке Гагарина.
По окончании регулярного чемпионата Скабелка подал в отставку с поста тренера «Сибири».
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Два топ-клуба КХЛ заинтересованы в тренере Андрее Скабелке.
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