Два топ-клуба КХЛ заинтересованы в тренере Андрее Скабелке.

Решение по данному вопросу будет принято после того, как эти команды завершат выступления в плей-офф, и в зависимости от их результатов в Кубке Гагарина.

По окончании регулярного чемпионата Скабелка подал в отставку с поста тренера «Сибири».