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Дарья Домрачева: «Три промаха на лежке? Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку»
19.02.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в масс-старте на чемпионате мира, где спортсменка заняла 19-е место.
«В масc-старте не задалась вторая «лежка» (Домрачева совершила три промаха – Tribuna.com). Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку. В итоге вся группа ушла вправо.
Стрельбище здесь коварное… Даже очень. Совсем небольшой ветер может оказывать весьма серьезное влияние, в чем, к сожалению, убедилась на собственном опыте, не учтя все нюансы», – сказала Домрачева.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в масс-старте на чемпионате мира, где спортсменка заняла 19-е место.
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