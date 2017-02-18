Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в масс-старте на чемпионате мира, где спортсменка заняла 19-е место.

«В масc-старте не задалась вторая «лежка» (Домрачева совершила три промаха – Tribuna.com). Допустила ошибку, сделав недостаточную поправку. В итоге вся группа ушла вправо.

Стрельбище здесь коварное… Даже очень. Совсем небольшой ветер может оказывать весьма серьезное влияние, в чем, к сожалению, убедилась на собственном опыте, не учтя все нюансы», – сказала Домрачева.