﻿ НХЛ. «Рейнджерс» против «Вашингтона», «Питтсбург» примет «Детройт» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Рейнджерс» против «Вашингтона», «Питтсбург» примет «Детройт» и другие матчи

19.02.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Детройт
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Виннипег
Дата проведения
20 февраля, 01.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Чикаго
Дата проведения
20 февраля, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Нью-Джерси
Дата проведения
20 февраля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Нэшвилл
Дата проведения
20 февраля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Торонто
Дата проведения
20 февраля, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Тампа-Бэй
Дата проведения
20 февраля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Бостон
Дата проведения
20 февраля, 04.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Лос-Анджелес
Дата проведения
20 февраля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Филадельфия
Дата проведения
20 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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