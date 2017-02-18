﻿ ЧМ-2017. Германия выиграла медальный зачет, Беларусь разделила с Украиной 7-е место. 21.by
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ЧМ-2017. Германия выиграла медальный зачет, Беларусь разделила с Украиной 7-е место

19.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. Сборная Германии победила в медальном зачете, Беларусь – 7-я с одним серебром.

ЧМ-2017

Хохфильцен, Австрия

Медальный зачет (всего-золото серебро, бронза)

1. Германия – 7-1-0 (8)
2. Франция – 1-2-4 (7)
3. Чехия – 1-2-1 (4)
4. США – 1-1-0 (2)
5. Россия – 1-0-1 (2)
6. Норвегия – 0-3-1 (4)
7. Беларусь – 0-1-0 (1)
7. Украина – 0-1-0 (1)
9. Австрия – 0-0-2 (2)
10. Италия – 0-0-1 (1)
10. Финляндия – 0-0-1 (1)

Медаль сборной Беларуси

Гонка преследования (жен) (Дарья Домрачева) – серебро.

 
 
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