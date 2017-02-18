|
ЧМ-2017. Германия выиграла медальный зачет, Беларусь разделила с Украиной 7-е место
19.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. Сборная Германии победила в медальном зачете, Беларусь – 7-я с одним серебром.
ЧМ-2017
Хохфильцен, Австрия
Медальный зачет (всего-золото серебро, бронза)
1. Германия – 7-1-0 (8)
Медаль сборной Беларуси
Гонка преследования (жен) (Дарья Домрачева) – серебро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии