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Экстралига. «Юность» досрочно выиграла регулярный чемпионат

19.02.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Юность» обыграла «Шахтер» (4:1).

Таким образом, столичная команда гарантировала себе первое место по итогам «регулярки».

За тур до финиша на счету «Юности» 99 очков, на счету «Немана» – 92 очка (матч в запасе). Таким образом, гродненская команда не наберет больше 98 очков.

 
 
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В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Юность» обыграла «Шахтер» (4:1).

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