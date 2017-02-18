|
Экстралига. «Юность» досрочно выиграла регулярный чемпионат
19.02.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Юность» обыграла «Шахтер» (4:1).
Таким образом, столичная команда гарантировала себе первое место по итогам «регулярки».
За тур до финиша на счету «Юности» 99 очков, на счету «Немана» – 92 очка (матч в запасе). Таким образом, гродненская команда не наберет больше 98 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Юность» обыграла «Шахтер» (4:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии